الصين: الجامعة العربية شريك مهم في تنفيذ استراتيجية مكافحة الإرهاب

أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ما تشاو شيوي أن جامعة الدول العربية شريك مهم في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.

وقال شيوي - في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم /الجمعة/ - "إنه في إطار تعزيز تعاون أفضل مع جامعة الدول العربية يجب علينا المضي قدما في مكافحة الإرهاب

ومنع التطرف".وأضاف أن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية يمكنهما تنفيذ التعاون في مكافحة الإرهاب من خلال المشاريع المشتركة وتعزيز تبادل المعلومات وبناء القدرات والإجراءات المنسقة، لمواجهة التحديات في مجال مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.وأشاد المندوب الصيني بجامعة الدول العربية بوصفها "جسرا مهما" للتبادلات والتعاون بين الأمم المتحدة والعالم العربي، موضحا أن السنوات الأخيرةشهدت تعاونا وثيقا بين المنظمة الأممية والجامعة في تخفيف التوترات الإقليمية وحل القضايا الساخنة.وأشار إلى أنه مع تداخل العديد من المشكلات في الشرق الأوسط، يتعين على جميع الأطراف التعامل مع بعضها البعض على قدم المساواة والتشاور على نطاق واسع والبحث عن أرضية مشتركة وبناء بنية أمنية مشتركة وشاملة وتعاونية ومستدامة.وتابع: "يمكن لجامعة الدول العربية أن تلعب دورا أكبر في حل المشاكل المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وليبيا والسودان، وينبغي للأمم المتحدة أن تساعد الجامعة على تعزيز قدرتها على منع نشوب النزاعات والوساطة وحفظ السلام وبناء السلام".