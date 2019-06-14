السعودية تسقط 5 طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون على مطار أبها

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن القوات السعودية تمكنت، اليوم الجمعة، من اعتراض خمس طائرات مسيّرة أطلقتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران على مطار أبها.

وقال بيان للتحالف، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح الجمعة من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط".

وأضاف البيان أن المطار يعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين.

وأوضح المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها الدولي تعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين.

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وبيّن أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات".

وأكد المالكي حق الرياض "المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".