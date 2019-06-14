كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فهد آل ثانى لـ"النظام القطرى": لعبتكم فى المنطقة أصبحت مكشوفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لفت الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، ابن عم أمير قطر تميم بن حمد، إلي أن اللعبة التى تنفذها قطر فى المنطقة العربية أصبحت مكشوفة.

وقال الشيخ فهد فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": بعدما انتهى عهد أوباما و بيل كلينتون يا قطر أصبح اللعب على المكشوف، فمؤسف أن نظام الملالي في إيران دائمآ ما يصدم ويخذل ويهين تنظيم الحمدين الإرهابي ولكن القط يحب خنّاقة ويرضون بإهانة المجوس لهم! فشاعركم أرسلتوه إلى كربلاء ليلبس عمامة الملالي ويتودد للمجوس!

وتابع الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى قائلا : نجزم بشكل مؤكد بأن انفجار ناقلتي نفط ببحر عمان ومقذوف مطار أبها تقف خلفه إيران، فالتهديدات الإيرانية والتصريحات السابقة وتاريخ المجوس يدل بشكل قاطع 100٪بأن إيران هي سبب كل أعمال تخريبية وإرهابية في المنطقة.