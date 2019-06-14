كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عملة تنظيم الحمدين".. قطر تحولت بعد المقاطعة العربية إلى مجرد منفذ للأوامر الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخبط شديد يظهر فى سياسات تنظيم الحمدين بعد أن أصبح فقط منفذ لأوامر أنقرة وطهران خاصة منذ إعلان دول الرباعى العربى الداعى لمكافحة الإرهاب ففى الوقت الذى تسعى فيه الدوحة لشراء مزيد من صفقات السلاح التى لا طائل منها لمجرد شراء الذمم فى الخارج.

وفى هذا الإطار قناة "مباشر قطر" يكشف السياسات القطرية المتخبطة، واستغلال ثروات الدوحة من قبل تركيا وإيران.

وبحسب التقرير، فإن النظام القطرى يواصل تخبطه دون أن يدرك العواقب الوخيمة لهذه السياسات الخاطئة التى ينتهجها على الأصعدة كافة، وبممارساته يؤكد أنه لا يزال يسير على النهج الذى رسمه له الحليف التركى وملالى إيران، حيث تستغل أنقرة وطهران الوضع المتأزم الذى تعيشه الدوحة اليوم لاستنزاف موارد وثروات قطر.

كما أشار التقرير إلى أن المقاطعة العربية طالت آثارها القطاعات كافة، حيث لا يزال الاقتصاد القطرى يواصل خسائره، والدبلوماسية القطرية باتت منبوذة فى كثير من العواصم.