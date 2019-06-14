كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على إسلامي خطير أمنياً في ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، القبض على إسلامي خطير أمنياً.

ورفض متحدث باسم الشرطة الإدلاء بتفاصيل عن المعتقل، مشيراً إلى أن القضية رهن التحقيق أمام الادعاء العام.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن المشتبه به طالب لجوء مرفوض ينحدر من جمهورية الشيشان التابعة للاتحاد الروسي.

وأضافت التقارير أن السلطات الألمانية عثرت بحوذة المشتبه به في أبريل (نيسان) الماضي على سلاح كاتم للصوت وذخيرة.