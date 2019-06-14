كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تتهم 38 شخصًا بمن فيهم مراسلو بلومبرج وسط أزمة الليرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم ممثلو الادعاء الأتراك 38 شخصًا، بمن فيهم اقتصاديون وصحفيان من وكالة بلومبرج، بالسعي لإثارة الفوضى في الأسواق المالية في الصيف الماضي.

وتم توجيه التهم ضد أشخاص من بينهم؛ كريم كاراكايا وفيركان يالنكي، صحفيان من وكالة بلومبرج، لنشر مقال خلال أزمة العملة العام الماضي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وكما أوردت صحيفة "أحوال" التركية، كان من بين هؤلاء أيضًا؛ الاقتصاديين مصطفى سونميز، والكاتب والمذيع مردان يانارداي والصحفي سيدفاباس يرمشوسلو. وواجه العديد من المشتبه بهم مقاضات وسجن في قضايا أخرى.

وقال ممثلو الادعاء، إن المقال الذي قال، إن بعض فروع البنوك تعاني من انخفاض في العملة الأجنبية، وأن البنوك طلبت من منظم الصناعة دراسة تأثير الصدمات المالية، كانت محاولة لزعزعة استقرار المؤسسات والنظام المالي ككل. وإن تبادل المعلومات كان أيضًا جناية.