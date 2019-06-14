كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقالات تعسفية بحق الأكراد في عفرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الفصائل المسلحة عملية "غصن الزيتون" المدعومة من تركيا، اعتقال أكراد في مدينة عفرين وريفها في إطار دفعهم للخروج من مناطقهم.

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عناصر من فصيل "لواء سمرقند" عمدوا إلى اعتقال 6 مواطنين في قرية سنارة التابعة لناحية الشيخ حديد.

واتهم الفصيل الـ 6 بـ "التخابر مع الإدارة الذاتية"، في حين جرى الإفراج عن اثنين من المعتقلين بعد دفعهم فدية مالية، بينما أبقى الفصيل على 4 مواطنين قيد الاعتقال إلى حين دفعهم "أتاوة" مالية.

وعمدت ما يعرف بـ الشرطة "الحرة" (عناصر أمنية تركية) إلى تنفيذ حملة دهم واعتقالات في ناحية شران بريف عفرين خلال منذ 11 يونبو (حزيران) واعتقلت 5 مواطنين أكراد بينهم امرأة في قرية ماتنلي بناحية شران، وجرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة ولم يعرف مصيرهم حتى الآن.