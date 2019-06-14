كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الفيتنامية تضبط 7.5 طن من العاج وحراشيف البنجول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صادرت الشرطة 7.5 أطنان من موازين عاج الفيل وحراشيف حيوان البنجول، في واحدة من أكبر حالات الاتجار بالحيوانات البرية في فيتنام.

وأبلغت وكالة أنباء "فيتنام" عن وجود 3.5 طن من العاج و 4 أطنان من موازين البنجول في براميل عندما فحص موظفو الجمارك حاوية شحن تصل إلى ميناء هاي فونج في شمال فيتنام.

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وحسب الوكالة، تم خلط البراميل الفولاذية التي تحتوي على العاج والمقاييس بأخرى تحتوي على القطران لإخفاء الأجزاء الحيوانية المتجر بها من سلطات الجمارك.

وبدأت الشرطة تحقيقًا جنائيًا اليوم الجمعة.

إن الصيد الجائر والاتجار في الأنياب العاجية، وحراشيف حيوانات البنجول، يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات في فيتنام، لكن البلاد أيضًا وجهة مشتركة لأجزاء الحياة البرية التي يتم الاتجار بها.