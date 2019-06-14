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48 ساعة تفصل نجم نهضة بركان عن الانتقال للدوري المصري

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عثمان رضى 0 تبليغ

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اقترب عمر النمساوي، لاعب فريق نهضة بركان من الانتقال إلى الممتاز، وبالضبط لفريق الانتاج الحربي المصري، الذي دخل معه في مفاوضات مباشرة، منذ عدة أيام، من أجل ضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب تقارير صحفية مصرية، فإن النادي المصري قد توصل إلى اتفاق رسمي مع اللاعب، وتم وضع النقاط على جميع حروف انتقاله للفريق، هذا الصيف، كما أن اللاعب سيحل بمصر خلال الـ48 ساعة القادمة، من أجل توقيع عقد لثلاث مواسم.

ويرغب النمساوي، الذي بصم على واحد من أبرز مواسمه مع فريق نهضة بركان، في خوض تجربة احترافية بالدوري المصري، على الرغم من محاولات النادي البرتقالي بإقناعه بالبقاء، وتجديد عقده مع النادي.

ويعتبر النمساوي، اللاعب السابق لفريق المغرب الفاسي، واحد من أبرز الأسماء التي ساهمت في وصول النهضة لنهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كما أنه توج بلقب أفضل هداف في البطولة الاحترافية هذا الموسم.

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