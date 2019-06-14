7 % فقط من أبناء المغاربة يحصلون على البكالوريا

كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي معطيات جديدة ضمن نتائج بحث هم الأسر المغربية في علاقتها بالتربية، منها أن 7 في المائة فقط من التلاميذ المغاربة يكملون مسارهم التعليمي إلى غاية حصولهم على شهادة البكالوريا.

وتقول النتائج التي قدمتها عضو المجلس، رحمة بورقية، في ندوة نظمت يوم أمس، إن أكثر من نصف التلاميذ (50.1 في المائة) يغادرون المدرسة دون الحصول على أي شهادة، مقابل 18.6 في المائة فقط ممن يتمكنون من الحصول على شهادة التعليم الابتدائي، و14.5 في المائة على شهادة الدراسة بالإعدادي، و7.2 في المائة ممن يحصلون على البكالوريا.

وفي نتائج البحث الذي أجراه المجلس مع الأسر، تبيّن أن السبب الرئيس الذي تبرر به انقطاع أبنائها عن التعليم هو رسوبهم المتكرر في الامتحانات.

وبررت 34 في المائة من الأسر المستجوبة انقطاع أبنائها بكثرة تكرار السنوات، فيما يأتي مبرر ضعف المستوى الاجتماعي وانعدام الإمكانيات في المرتبة الثانية. وقالت بورقية إن هذه النتائج تفرض مقاربة جديدة في محاربة الهدر المدرسي، أي عدم التركيز فقط على عنصر الفقر.