قصة عبد المولى.. تفاصيل جديدة عن الطفل الذي تعرض للدهس في جرادة

كشفت نجاة محجوبي، والدة عبد المولى زعيقر، الذي تعرض للدهس خلال أحداث جرادة، أنه سيجري عمليتين جراحيتين اليوم الجمعة.

وقالت الأم إن العمليتين سيتم إجراؤهما في مستشفى “أكتيف” في تركيا، العملية الأولى هي من أجل زرع الخلايا الجدعية، والثانية لتقويم العمود الفقري.

وقالت المتحدثة في تصريح سابق لموقع “اليوم 24″، إنها استطاعت جمع مبلغ 18 مليون سنتيم من المحسنين، لتمكين ابنها عبد المولى من السفر لاستكمال رحلة علاجه في تركيا.

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وتقول الأم، إن المستشفى التركي الذي سيحتضن ابنها، كان قد أخبرها أنه سيحتاج شهرا من العلاج، وهي الفترة التي ستتضمن تركيب فقرة في الظهر، وزرع خلايا نخاعية، فيما سيحتاج الطفل عبد المولى للترويض بعد عودته من العلاج إلى المغرب.

يذكر أن القاصر عبد المولى زعيقر، تعرض، يوم 14 مارس الماضي، للدهس من قبل سيارة تابعة للقوات العمومية في مدينة جرادة، أثناء تدخل أمني لتفريق محتجين، ونقل بعد ذلك إلى قسم الإنعاش في مدينة وجدة، حيث بقي هناك لمدة 20 يوما، ليتم نقله بعد ذلك إلى مصحة خاصة في الدارالبيضاء، وهي المصحة، التي ظل فيها إلى الآن.