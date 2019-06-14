جديد معتقلي حراك الريف.. ترحيل المجاوي إلى سجن طنجة

تم ترحيل المعتقل محمد المجاوي على خلفية أحداث الريف، من سجن تطوان إلى السجن المحلي في طنجة (2)، حسب ما أعلنت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن، مساء أمس الخميس.

وجاء في بلاغ الجمعية، التي يترأسها أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف المحكموم عليه بالسجن 20 سنة، أن الترحيل تم أمس الخميس، وتم ضمه إلى رفاقه.

ووصفت الجمعية الخطوة التي قامت بما المندوبية العامة لإدارة السجون، بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ”الإيجابية”، مجددين مطالبهن بالإستجابة فورا لباقي مطالب معتقلي الحراك الشعبي بالريف وفِي مقدمتها مطلب تجميعهم في أفق إطلاق سراحهم.

وكانت المندوبية العامة للسجون أعلنت، أبريل المنصرم، ترحيل معتقلي حراك الريف الـ41 من سجن عكاشة بالبيضاء، إلى عدد من المؤسسات السجنية في شمال المغرب، بعد تأييد أحكام ابتدائية، بالسجن لمدد تتراوح بين عام و20 سنة بحقهم.