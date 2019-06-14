يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع المدرب ساري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي توصل لاتفاق مع تشيلسي الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات المدرب ماوريسيو ساري ليقود الفريق بالموسم القادم.

وبحسب ما نقلته شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن ساري، يعيش ساعات حاسمة قبل الانتقال من لندن إلى تورينو، بعد أن توصل تشيلسي ويوفنتوس إلى اتفاق بشأن الصفقة.

وأشارت إلى تشيلسي واليوفي اتفقا على تقاضي النادي الإنجليزي تعويضًا يقل عن 6 ملايين يورو، الرقم الذي دفعه البلوز لنابولي، من أجل التعاقد مع ساري في الموسم الماضي.

وأوضحت أن قيمة التعويض تتراوح من 3.5 إلى 4 ملايين يورو، وتنقسم إلى جزء ثابت وآخر متغير بناء على الإنجازات التي سيحققها ساري مع يوفنتوس.

وتوقعت الشبكة الإيطالية أن يتم الإعلان الرسمي، اليوم الجمعة، عن تعاقد ساري مع يوفنتوس لمدة 3 سنوات.