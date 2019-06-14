"الطاقة الدولية" تحذر من استهداف الناقلات بالخليج وتتأهب للتحرك

أكد فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، الجمعة، أن الهجمات التي تعرضت لها ناقلتان في خليج عمان، الخميس، تهدد أمن الطاقة العالمية.

وقال بيرول، في تصريحات للصحفيين باليابان: "هذا مبعث قلق كبير لأمن الطاقة العالمية، لأمن النفط العالمي ولأسواق الطاقة العالمية".

وأضاف: "نراقب الأحداث على نحو وثيق للغاية، والوكالة مستعدة للتحرك إذا ومتى كان ذلك ضروريا".

وأوضح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية أن تحركات الوكالة في حالات الطوارئ تتضمن استغلال مخزونات الدول الأعضاء بها، لكنه أضاف قائلا: "لم نصل إلى هذا الحد بعد" .

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وكانت الولايات المتحدة حملت إيران مسؤولية الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان أمس الخميس، ما دفع أسعار النفط للارتفاع وزاد من مخاوف وقوع مواجهة جديدة بين إيران والولايات المتحدة.

ونشر الجيش الأمريكي، في وقت مبكر من صباح الجمعة، تسجيلا مصورا يثبت تورط إيران في استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان.

ويظهر التسجيل الأمريكي عناصر من مليشيا الحرس الثوري الإيراني وهي تزيل لغما لم ينفجر من جانب إحدى الناقلتين، فضلا عن صورة تظهر لغما فيما يبدو قبل إزالته.

وقال بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي، في بيان، إنه "عند الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي اقترب قارب دورية تابع للحرس الثوري الإيراني من الناقلة كوكوكا، وجرت ملاحظة وتسجيل إزالة لغم لم ينفجر من كوكوكا كاريدجس".

وتأتي الهجمات التي وقعت على بعد نحو 45 كم (25 ميلاً) قبالة الساحل الإيراني، في الوقت الذي تحذر فيه واشنطن طهران من أي أعمال عدائية تهدد الملاحة الدولية.