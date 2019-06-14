الان تتابع القبض على إسلامي خطير أمنياً في ألمانيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل برلين- الخليج 365:
ألقت السلطات الألمانية القبض على إسلامي خطير أمنيا مساء أمس الخميس.ورفض متحدث باسم الشرطة الإدلاء بتفاصيل عن المعتقل، مشيرا إلى أن القضية رهن التحقيق أمام الادعاء العام.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن المشتبه به طالب لجوء مرفوض ينحدر من جمهورية الشيشان التابعة للاتحاد الروسي.
وأضافت التقارير أن السلطات الألمانية عثرت بحوذة المشتبه به في نيسان/أبريل الماضي على سلاح كاتم للصوت وذخيرة.
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