بريطانيا تحذر إيران من الهجمات "غير الحكيمة"

حذرت بريطانيا، إيران من الهجمات غير الحكيمة، في إشارة إلى هجماتها على ناقلتي النفط في خليج عمان .

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت إن بريطانيا تعمل على أساس أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عُمان اليوم الخميس، وحذرت إيران من أن هذه الأفعال ”غير حكيمة للغاية“.

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وأضاف هنت في بيان: ”هذا أمر مقلق للغاية ويأتي في وقت يشهد توترًا كبيرًا بالفعل“.

وتابع: ”كنت على اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وفي حين سنقوم بإجراء تقييمنا الخاص بوعي وعناية، من الواضح أن نقطة البداية بالنسبة لنا تتمثل في تصديق حلفائنا الأمريكيين“.

وقال: ”نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، ورسالتي إلى إيران أنها إذا كانت متورطة، فهذا تصعيد غير حكيم للغاية يشكل خطرًا حقيقيًا على آفاق السلام والاستقرار في المنطقة“.