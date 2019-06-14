شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي ينشر فيديو لقارب إيراني يزيل لغما من ناقلة يابانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (وكالات)

نشر الجيش الأمريكي أمس (الخميس) تسجيلا مصورا قال إنه يظهر الحرس الثوري الإيراني يزيل لغما لم ينفجر من جانب إحدى ناقلتي نفط تعرضتا لهجمات، فضلا عن صورة تظهر لغما فيما يبدو قبل إزالته.

وقال بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان «عند الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي اقترب قارب دورية تابع للحرس الثوري الإيراني من الناقلة كوكوكا وجرت ملاحظة وتسجيل إزالة لغم لم ينفجر من كوكوكا كاريدجس»