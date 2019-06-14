عاجل| عادل الجبير: إيران وراء الهجمات الأخيرة بالمنطقة

كتب: أحمد حامد دياب

اتهم عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، إيران بالوقوف خلف الهجمات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، مؤكدًا أن الجميع يحاول تفادي الحرب سوى إيران.

وأضاف "الجبير"، خلال رده على سؤال وولف بليتزر مراسل قناة "CNN"، عن احتمال نشوب صراع عسكري بين أمريكا وإيران: "اعتقد أن الجميع يحاول تفادي الحرب سوى إيران، نحن نحاول استخدام الدبلوماسية والعقوبات لدفع إيران إلى القيام بالأمر الصحيح والتوضيح لإيران أن سلوكها غير مقبول".

وعلق على تحميل وزير الخارجية الأمريكي لإيران مسؤولية الهجمات الأخيرة...