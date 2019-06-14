رئيس ائتلاف "معنا في حب مصر": مصر قضت علي جزء كبير من الفساد خلال الأعوام السابقة

كتب: أحمد أبوعقيل

أكد الدكتور شريف أديب رئيس ائتلاف معنا في حب مصر ، أن إطلاق مصر للمنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد والذي يستمر لمدة يومين بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 51 دولة إفريقية و4 دول عربية كضيوف شرف هو مبادرة طيبة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يعكس اهتمام مصر بأشقائها.

واختتمت أمس الخميس فعاليات المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ، والذي شارك فيه نحو 55 دولة إفريقية وعربية، و200 مسئول إفريقي رفيع المستوى.

واستمر المنتدى على مدار يومين اثنين، عقدت خلالهما 5 جلسات إلى جانب الجلسة الافتتاحية التي تضمنت كلمة الرئيس السيسي، وعرض فيلم وثائقي بعنوان "إفريقيا على طريق التنمية"، وكلمة الوزير شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومسئولين آخرين.

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قال أن الفساد الإداري والاجتماعي ظاهرة قديمة لافتا أن مصر تعمل جاهدة للقضاء عليها وبالفعل حققت نتائج ملموسة للقضاء علي كل أنواع الفساد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعمل جاهد علي بناء مصر القوية منذ توليه المسؤولية.

أضاف أديب أن الفساد يؤدي إلى ضَعف الاستثمار وهروب الأموال خارج البلد في الوقت الذي كان من المفروض استغلال هذه الأموال في إقامة مشاريع اقتصادية تنموية تخدم المواطنين من خلال توفير فرص العمل

وأكد أن مصر من الدول التي تمكنت في القضاء على جزء كبيرمن الفساد بفضل توحيهات الرئيس لافتًا أن المنتدى يعكس اهتمامها بالدول الشقيقة وعزمها على النهوض بهذه البلاد من خلال القضاء على الفساد المتواجد بها كما هي فعلت وذلك من خلال نقل خبراتها في مكافحة الفساد.

وناقش المنتدى ملفات هامة أبرزها استعراض الجهود الوطنية في مكافحة الفساد لعدد من الدول الإفريقية تنفيذا للالتزامات القارية والدولية، ودور مكافحة الفساد في تنمية القارة الإفريقية، وآليات مكافحة الفساد على المستوى القارية وتنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه مكافحة الفساد بالقارة الإفريقية، ودعم التنسيق الحكومي الإفريقي البيني في مكافحة الفساد، ودور الإرادة السياسية في إنجاح جهود مكافحة الفساد في القارة الإفريقية.