اعلن ​الحوثيون​ يعلنون شن عدة عمليات هجومية بطائرات مسيرة على مطار أبها جنوب غرب ​السعودية​.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف "2كا" على مطار أبها.

ونقلت "المسيرة" عن مصدر في سلاح الجو المسير، إن الهجمات تسببت في توقف الملاحة الجوية في المطار.

بالمقابل، اعلن متحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي في بيان اليوم الجمعة، إن المملكة اعترضت وأسقطت خمس طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

وأضاف المالكي أن حركة الملاحة الجوية في مطار أبها الدولي تعمل بصورة طبيعية.