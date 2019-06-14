اخبار العالم

الحوثيون يعلنون شن عدة عمليات هجومية بطائرات مسيرة على مطار أبها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعلن ​الحوثيون​ يعلنون شن عدة عمليات هجومية بطائرات مسيرة على مطار أبها جنوب غرب ​​.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف "2كا" على مطار أبها.

ونقلت "المسيرة" عن مصدر في سلاح الجو المسير، إن الهجمات تسببت في توقف الملاحة الجوية في المطار.

بالمقابل، اعلن متحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي في بيان اليوم الجمعة، إن المملكة اعترضت وأسقطت خمس طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

وأضاف المالكي أن حركة الملاحة الجوية في مطار أبها الدولي تعمل بصورة طبيعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يعلنون شن عدة عمليات هجومية بطائرات مسيرة على مطار أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا