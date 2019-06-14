الجيش الاميركي ينشر تسجيلا مصورا يظهر الحرس الثوري وهو يزيل لغما من ناقلة يابانية

نشر الجيش الأميركي تسجيلا مصورا يظهر الحرس الثوري الإيراني يزيل لغما لم ينفجر من جانب إحدى ناقلتي النفط التي تعرضتا لهجمات، فضلا عن صورة تظهر لغما فيما يبدو قبل إزالته. وأعلن بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي في بيان "ان قارب دورية تابع للحرس الثوري الإيراني اقترب من الناقلة كوكوكا وجرت ملاحظة وتسجيل إزالة لغم لم ينفجر من كوكوكا كاريدجس، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتعرضت ناقلتي نفط لانفجارات ببحر عمان، أمس الخميس، نجمت عن هجوم محتمل، وذكرت طهران إن السفينتين على صلة باليابان، واصفة الهجوم بالمشبوه لتزامنه مع زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للبلاد. وكانت وكالة أنباء كيودو اليابانية قد نقلت عن وزير التجارة الياباني هيروشيغي سيكو أن "واحدة على الأقل من ناقلتي النفط، اللتان تعرضتا لهجوم قرب مضيق هرمز، يابانية، وتعود لشركة كوكوكا سانغيو، ومقرها طوكيو"، مضيفا أنه وجه المسؤولين بجمع المعلومات حول الهجوم.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة، تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات على الناقلات في خليج عمان، مؤكدا أن "هذا رأي الحكومة الأمريكية، بأن الحكومة الإيرانية هي المسؤولة". كما أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الخميس إن السعودية تتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية في أن إيران هي المسؤولة عن هذا الحادث. وأعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت بدوره إن بلاده تعمل على أساس أن إيران مسؤولة عن هذه الهجمات.

وقد رفضت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، اليوم، بشكل قاطع الزعم الأميركي الذي "لا أساس له" بشأن الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان أمس الخميس.