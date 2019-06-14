أعلن رئيس شركة "شركة كوكوكا سانجيو" للملاحة المشغّلة لناقلة ​النفط​ اليابانية، الّتي استهدفها هجوم على الأرجح في بحر عمان يوم أمس الخميس، يوتاكا كاتادا، أنّ "أفراد الطاقم قالوا إنّهم ضربوا بجسم طائر، وانّهم رأوه بأعينهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر مالك ناقلة النفط اليابانية في بحر عمان أعلن أن بحارتها رأوا "جسما طائرا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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