روحاني: الأفعال الأميركية الحالية تهديد فعلي لاستقرار المنطقة

اشار الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ الى ان الأفعال الأميركية الحالية تهديد فعلي لاستقرار المنطقة، ولفت الى ان الادارة الاميركية استغلت القضايا الاقتصادية والسياسية والعسكرية وقامت بخلط الاوراق بما يشكل تهديدا للعالم. ولفت الى ان اميركا انسحبت من الاتفاق النووي بشكل احادي وهددت الآخرين لاخراجهم منه، موضحا ان ايران تعتقد ان المجتمع الدولي يواجه اليوم سياسات احادية الجانب اكثر من ذي قبل.

واعتبر روحاني في كلمة له خلا لاجتماع منظمة شنغهاي، اننا "كلنا اليوم نواجه خطر التطرف الذي يهدد الاستقرار والتقدم وعلينا ان نكون متحدين في مواجهته"، لافتا الى ان ايران حاربت "داعش" في سوريا والعراق لتفسيرها الخاطئ للاسلام ودافعنا حتى عن غير المسلمين هناك".

اضاف روحاني قائلا: "طرحنا حلا ديمقراطيا للقضية الفلسطينية عبر استفتاء شامل".