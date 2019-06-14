وزير خارجية تركيا: سنرد إذا اتخذت أميركا خطوات سلبية ضدنا بسبب صفقة "S-400"

أعلن وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​، أنّ "كلّ الإجراءات المتعلّقة بشراء منظومة "S-400" تمّت، ووصلنا إلى مرحلة التسليم ولن نتراجع أبدًا عن هذه الصفقة".

وسأل تعليقًا على التهديدات الأميركية في حال شراء ​تركيا​ منظومة "S-400" الروسية: "من أين تأخذ ​الولايات المتحدة الأميركية​ الحقّ في القول لنا اشتروا هذا أو لا تشتروا ذاك؟". وحول وجود ​عقوبات​ أميركية محتملة، مشدّدًا على أنّه "إذا اتّخذت الولايات المتحدة خطوات سلبيّة ضدّنا، فلدينا خطواتنا المضادّة".

ولفت جاويش أوغلو تعقيبًا على قصف النظام السوري نقطة مراقبة تركية في إدلب، إلى "أنّنا أوصلنا رسالة من خلال روسيا وجهات أخرى أنّ في حال تكرّر الهجوم، فسنقوم بالرد"، مشيرًا إلى "أنّنا أرسلنا سفن التنقيب إلى شرق البحر المتوسط لحماية حقوق تركيا وشمال قبرص التركية". ورأى بموضوع التوترات الأخيرة في بحر عُمان، أنّه "يجب إجراء تحقيق جدّي بشأنها، وإلّا ستتجّه تطوّرات المنطقة إلى مسار آخر".

وكشف من جهة ثانية، أنّ "لا مشكلة لدينا في علاقاتنا مع السعودية، وتعاملنا مع جريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بمعزل عن العلاقة"، مركّزًا على أنّ "السعودية استغلّت مشاعرنا وقامت بعرقلة التحقيقات بخصوص جريمة خاشقجي في بداياتها".

وعن العقوبات الأميركية ضدّ إيران، أشار إلى "أنّنا نواصل مباحثاتنا مع الاتحاد الأوروبي وإيران، للمشاركة في آلية "إنستكس"، مؤكّدًا "أنّنا لا نرى أي فائدة من الخطوات الأحادية الّتي اتّخذتها واشنطن في موضوع القدس، والولايات المتحدة منحازة".