روحاني: إيران مستعدة لتأمين احتياجات الصين من الطاقة وتعزيز التعاون اقتصاديا

شدّد الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​، خلال لقائه نظيره ​الصين​ي ​شي جينبينغ​ على هامش قمة منظمة ​شنغهاي​ للتعاون في بشكك عاصمة ​قرغيزستان​، على أنّ "مقاومة إيران والصين للسياسات الأميركية تصبّ في مصلحة البلدين والعالم"> ولفت إلى أنّ "العلاقة مع الصين استراتيجيّة ولا توجد حدود لدى إيران لتعزيزها"، معلنًا أنّ "إيران مستعدّة لتأمين احتياجات الصين من الطاقة وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية كافّة".

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