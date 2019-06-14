الدفاع التركية: القضاء على 48 "إرهابيا" منذ بدء عملية "المخلب" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية "القضاء على ثلاثة "إرهابيين" من تنظيم "بي كا كا"، في إطار عمليّة "المخلب" الجارية بنجاح ضدّ أوكار المنظمة في منطقة "هاكورك" شمالي العراق".
وأوضح في بيان، أنّ "عدد "الإرهابيين" الّذين تمّ تحييدهم منذ بدء عمليّة "المخلب"، بلغ 48 إرهابيًّا".
وفي 27 أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" في منطقة هاكورك شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الّذي يهدّد البلاد.
وقد دأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.
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