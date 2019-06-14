الدفاع التركية: القضاء على 48 "إرهابيا" منذ بدء عملية "المخلب" شمالي العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ "القضاء على ثلاثة "إرهابيين" من تنظيم "بي كا كا"، في إطار عمليّة "المخلب" الجارية بنجاح ضدّ أوكار المنظمة في منطقة "هاكورك" شمالي ​العراق​".

وأوضح في بيان، أنّ "عدد "​الإرهاب​يين" الّذين تمّ تحييدهم منذ بدء عمليّة "المخلب"، بلغ 48 إرهابيًّا".

وفي 27 أيار الماضي، أطلقت ​القوات التركية​ "عملية المخلب" في منطقة هاكورك شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الّذي يهدّد البلاد.

وقد دأبت قوات الأمن و​الجيش التركي​ على استهداف مواقع المنظمة وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.