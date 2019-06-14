سفينتا إنزال روسيتان دخلتا البحر المتوسط في طريقهما إلى سواحل سوريا

دخلت سفينتان حربيتان روسيتان، مياه البحر الأبيض المتوسط، في طريقهما إلى سواحل ​سوريا​. وأوضحت وسائل إعلامية متخصّصة في متابعة حركة ​السفن​، أنّ "سفينتي الإنزال الكبيرتين، "سيزار كونيكوف" و"آزوف" عبرتا مضيقي البسفور والدردنيل متّجهتين نحو ​ميناء طرطوس​ السوري"، لافتةً إلى أنّ "غاطس السفينتين يدلّ على أنّهما محمَّلتين بشحنات ثقيلة".

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