سفارة إيران في لندن ترفع تقريرا حول عمليات إنقاذ بحارة الناقلتين المنكوبتين

أعلن ​السفير الإيراني​ في لندن، ​حميد بعيدي نجاد​، أن السفارة رفعت تقريرا إلى المنظمة الدولية للملاحة البحرية شرحت فيه تفاصيل قيام فرق الإغاثة الإيرانية بعملية الإنقاذ في خليج عمان. وكشف نجاد، أن فرق الإمداد والإنقاذ الجوي والبحري التابعة للجيش الإيراني شاركت في عمليات إغاثة طاقم الناقلتين النفطيتين، اللتين تعرضتا ل​انفجار​ أمس الخميس في خليج عمان.

من جهتها أوضحت إدارة العلاقات العامة ب​الجيش الإيراني​ في بيان، أن المنطقة الأولى للجيش وبعد تلقیها ​تقارير​ وأحداثيات موقع الحادث، قامت بإيفاد فرق للإغاثة البحرية والجوية، وذلك بعد أن قام مركز الرصد والإنقاذ بمحافظة هرمزكان (جنوب إيران) بإبلاغ القوة البحرية للجيش الإيراني بوقوع الحادث.