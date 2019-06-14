وزير الاقتصاد الفرنسي: اتفاق بالاتحاد الأوروبي على ميزانية لمنطقة اليورو

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، بعد مفاوضات في ​بروكسل​، أنّ "وزراء المال الأوروبيين اتّفقوا على الخطوط العريضة لميزانية لمنطقة ​اليورو​".

وأوضح في تصريح إلى وكالة "فرانس برس"، أنّ "للمرّة الأولى، أنشأنا ميزانيّة عملانيّة ستساعد دول منطقة اليورو على التقارب وعلى تعزيز قدرتها التنافسية"، لافتًا إلى أنّ "للمرّة الأولى، سنبدأ بالتفكير ككتلة متجانسة وبتنسيق سياساتنا الاقتصادية".

وسيُعرض الاتفاق الّذي توّصل إليه وزراء المال على رؤساء دول وحكومات ​الإتحاد الأوروبي​ في قمتهم الأسبوع المقبل. وتهدف هذه الميزانية الخاصة بمنطقة اليورو الّتي سُمّيت "الأداة الميزانية للتنافسية والتقارب"، إلى تشجيع الإصلاحات لتعزيز القدرات التنافسية للدول الـ19 الّتي تتبنّى العملة الواحدة.