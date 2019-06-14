رئيس البرازيل أقال ثالث وزير منذ توليه مهامه قبل ستة أشهر

أقال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، وزير الشؤون الحكومية الجنرال الاحتياطي كارلوس البيرتو دوس سانتوس كروس، وهو الثالث، منذ تسلّم الرئيس مهامه في كانون الثاني، بعد جدل حاد بين الوزراء العسكريين واليمين المتطرف في الحكومة.
وأوضح بولسونارو أنّ "إقالة الوزير لا تؤثّر على الصداقة والإعجاب والاحترام المتبادل بينه و بين الجنرال".
وعيّن بولسونارو جنراًلا آخر في الجيش هو لويس ادواردو راموس باتيستا بيريرا، مكان سانتوس كروس، ما يبقي عدد الجنرالات في الحكومة البرازيلية ثمانية من أصل 22 وزيرًا.
وتأتي إقالة سانتوس كروس في وقت تواجه الحكومة عقبات كثيرة، خصوصًا الإصلاح الحسّاس للرواتب التقاعدية واقتصاد يقترب بشكل خطير من الركود.
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