اشار عضو ​كتلة المستقبل​ النيابية الدكتور ​طارق المرعبي​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "خبر مؤسف ان يعمد بعض المزارعين في ​جرود عكار​ الى تقطيع واقتلاع اشجار التفاح بعدما وصلوا الى واقع سيء في غياب اي معالجات لتحسين اوضاعهم وحماية انتاجهم، والمطلوب من المعنيين انقاذ المزارعين جبلا وساحلا، وكفى تهميشا لهذا القطاع الذي يشكل مصدر رزق وحيد لشريحة كبيرة من اهلنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر طارق المرعبي: لإنقاذ المزارعين جبلا وساحلا وكفى تهميشا للقطاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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