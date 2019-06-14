ضاهر: رابطة الاساتذة بحالة تشاورية مفتوحة والاضراب في الجامعة مستمر

كشف رئيس الهيئة التنفيذية ل​رابطة الاساتذة المتفرغين​، الدكتور ​يوسف ضاهر​ "ان عدنا الى الاجتماع في الهيئة مساء أمس لمناقشة اجوبة ​وزارة المال​ على مطالبنا،" مشيرا الى ان "اجتماعاتنا ما زالت مفتوحة ونحن بحالة تشاورية".

وشدّد ضاهر في حديث اذاعي، على ان "امس لم ندع في الرابطة الى اللقاء الواسع للأساتذة الذي حصل عفويا، اذ حضر حوالي المئة استاذ للتضامن، امام مركز الرابطة،" مشيرا الى ان "نحن مستمرون بالاضراب وسنعقد هيئة عامة لاتخاذ القرار النهائي في الاستمرار بالاضراب او فكه بحسب الجمعيات العمومية والهيئة العامة التي لها القرار الاخير"، مؤكدا "الا يمكننا طمأنة ​الطلاب​ بعد، بأن الاضراب سيفك، وهو مستمر حتى اتخاذ القرار".