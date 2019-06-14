نقيبة اصحاب دور الحضانات رحبن باستثناء دور الحضانة من اخضاعها للضريبة

رحبت نقيبة اصحاب دور الحضانات في لبنان هنا جوجو بموافقة لجنة المال والموازنة النيابية في جلستها المسائية امس على تعديل المادة 59 من مشروع الموازنة للعام 2019 حيث استثنت دور الحضانة من اخضاعها للضريبة على القيمة المضافة، مثنية على الجهود المشكورة التي بذلتها النائب رولا الطبش جارودي لهذه الغاية وحرصها على هذا الموضوع بعد لقاء جمعها بوفد من النقابة برئاسة النقيبة جوجو، جرى خلاله شرح موجبات هذا الاعفاء كما هو معمول به في عدد كبير من الدول الاوروبية والذي امتثلت له دول عربية عدة.
ولفتت النقيبة جوجو الى أن هذا الاستثناء جاء نتيجة الجهود التي بذلتها النقابة والدراسات التي قامت بها ورفعتها الى المعنيين بهذا الشأن نظرا الى دور الحضانات التعليمي الهام في تنشئة الطفل في مرحلة عمرية مبكرة، آملة ان يتم التصديق من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب على المادة المذكورة كخطوة أولى نحو الارتقاء بواقع الحضانات من حيث التشريع الى مصاف الدول المتقدمة.
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