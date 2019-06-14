ريفي: انسحاب وفد النظام السوري يؤكد صوابية نهج الوزير ابو سليمان

اعتبر ​اللواء​ ​اشرف ريفي​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، ان "إنسحاب وفد ​النظام السوري​ أثناء إلقاء وزير العمل كميل أبوسليمان كلمة لبنان في مؤتمر العمل الدولي يؤكد صوابية نهج الوزير أبوسليمان و"​القوات اللبنانية​" ويرسخ صورة النظام الذي يعادي قضايا لبنان. التحية لوزير العمل الذي مثل لبنان خير تمثيل".

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