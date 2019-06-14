نقابة اصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية: لمعالجة ظاهرة التشغيل غير الشرعي

عقدت نقابة اصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية اجتماعا عاما لأصحاب المكاتب، تناول النقاش شؤون القطاع وشجونه،

ولفتت في بيان إثر الاجتماع الى أن "قطاع استقدام عاملات المنازل لم يعد للفئات الميسورة فقط او للرفاهية بل اصبح حاجة وضرورة للعائلات ال​لبنان​ية ولتوزيع ادوار أفرادها في العمل والمعاش كذلك فإن هذا القطاع يؤمن ما لا يقل عن ألفي فرصة عمل للبنانيين من اصحاب مكاتب استقدام وموظفين لديهم، لافتا الى الضرر الحاصل للقطاع جراء التأخير الحاصل في توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الدول المرسلة للعمالة الى لبنان".

ورأت النقابة أن مسألة أخرى كبرى لا تقل أهمية عن الأولى وهي ما يعرف بترك العاملات لمنازل اصحاب العمل والعمل بصورة غير شرعية في المنازل والمؤسسات مما يتسبب بمشاكل كبيرة لأصحاب العمل ومكاتب الاستقدام وللعاملات أنفسهم حيث يعرضون أنفسهم لانتهاكات كثيرة ولعدم وجود أي حماية لهم بعيدا عن اهتمام اصحاب عملهم بهم، ومما ينتج أيضا عن هذه الظاهرة من مشاكل أمنية وإجتماعية وأخلاقية وصحية أصبحت تداعياتها تشكل جرس إنذار يجب الانتباه اليه ومعالجة هذه الظاهرة معالجة سريعة وفعالة وفرض غرامات مالية كبيرة على المؤسسات والمنازل التي تأوي وتشغل هؤلاء العاملات بشكل غير شرعي وكذلك إضافة كل من يشغل عاملة اجنبية مخالفة لنظام العمل في لبنان على اللائحة السوداء في ​وزارة العمل​ ومنعهم من استقدام عاملات على اسمهم في المستقبل ومن المعروف بأن عمل هؤلاء العاملات من دون اجازة عمل وإقامة يتسبب بخسارة عشرات مليارات الليرات للخزينة اللبنانية دولتنا بأمس الحاجة اليها اليوم".