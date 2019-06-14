التقى ​الرئيس ميشال عون​ بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك البطريرك ​يوسف العبسي​ الذي أطلعه على اجواء الزيارة التي قام بها الى ​باريس​ واللقاء الذي عقده مع الرئيس ​ايمانويل ماكرون​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون التقى العبسي الذي أطلعه على أجواء زياته لباريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.