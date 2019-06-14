منصور: لتذليل عقبات تمنع المشاركة في وضع أسس التصحيح للبريفيه في اجواء مريحة

وجه منسق حراك متعاقدي اساتذة الثانوي ​حمزة منصور​، رسالة الى كل من وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ والمدير العام للوزارة ​فادي يرق​ ورئيسة دائرة الامتحانات، عرض فيها "ما حدث حتى الساعة في معظم جلسات وضع أسس التصحيح لأغلبية مواد ​الشهادة المتوسطة​، من تدفق وحضور كثيف لأساتذة كل مادة، من دون ان يكون هناك مواكبة لذلك، ما أدى الى حدوث حال من الانزعاج والتوتر لدى الأساتذة كافة، مع هرج ومرج وصراخ وتدافع مع تدخل ​القوى الأمنية​ ومنعها الأساتذة من الدخول، وهذا لا يجوز، بالاضافة الى طريقة تعامل بعض الموظفين غير اللائقة مع الأساتذة وذلك سيؤثر سلبا على سير عمليات أسس التصحيح، حوارا ونقاشا وعلى عمليات التصحيح نفسها".

ودعا إلى "ترك الأمور كما كانت عليه في العام الماضي والانتباه لعدم تكرار ما حصل في أسس التصحيح للشهادة المتوسطة مع الشهادة الثانوية، ومعالجة الأمر بسرعة وتذليل العقبات التي تمنع المشاركة في وضع "باريم" ومناقشته في اجواء مريحة، مع ابقاء الأمور كما كانت عليه العام الماضي".