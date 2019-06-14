طقس ربيعي معتدل ومتقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال اليومين المقبلين

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا ربيعيا معتدلا ومتقلبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال اليومين المقبلين حتى يوم الأحد حيث يستقر تدريجياً.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​، يتحول بعد الظهر الى غائم خاصة في المناطق الداخلية والشمالية مع تساقط ​أمطار​ متفرقة أحياناً مع حدوث برق ورعد.

كما توقعت ان يكون طقس السبت غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية وتبقى دون تعديل على الساحل ،يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية والشمالية اعتباراً من بعد الظهر، أما الأحد فيكون قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية.