أوقفت دورية من ​قوى الامن الداخلي​ من مخفر درك ​برقايل​ وطوارئ حلبا، بعيد منتصف الليل شاحنة (بيك أب) محملة ب​النفايات​ كان سائقها يحاول إفراغها في قطعة ارض يتملكها في محيط ​شركة كهرباء البارد​ عند مجرى نهر البارد. وقد تم توقيف السائق، وحجز الشاحنة لدى مخفر درك برقايل. والتحقيقات تتابع لمعرفة مصدر النفايات.

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كانت هذه تفاصيل خبر حجز شاحنة وتوقيف سائقها لمحاولته إفراغ نفايات عند مجرى نهر البارد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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