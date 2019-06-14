رئيس المجلس الدستوري: سأسحب الدعوى ضد ديما جمالي بعد اعتذارها

اشار رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان الى ان عضو كتلة "المستقبل" النائبة ديما جمالي إعتذرت عن كلامها السابق بحق المجلس بحضور أعضاء منه، وأكدت ثقتها بالمجلس الدستوري وأن ما قالته زلة لسان والاعتذار لا يؤثر نهائياً على الطعن.
واوضح سليمان في حديث تلفزيوني، انه في أول إجتماع لنا سنناقش الدعوى التي قدمناها ضدها، والأرجح أننا سنسحبها بعد الإعتذار.
ولفت سليمان الى ان جمالي قدمت جوابها على الطعن مقدم بنيابتها، وللمقرّرين المعيّنين من قبل المجلس الدستوري مهلة 3 أشهر كحد اقصى للتحقيق مع الطاعن والمطعون بنيابته، وتقديم التقرير الى المجلس لاتخاذ القرار خلال مهلة شهر كحد اقصى.
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