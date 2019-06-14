شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات قانونى الطفل والضمان الاجتماعى على مائدة "تضامن البرلمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتعقد اللجنة الاجتماع الثان يوم الاثنين ، مشروع قانون بشأن إصدار قانون صندوق دعم المراة المصريةوالإجتماع مشترك مع لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعة... وتم توجيه الدعوة لوزارات العدل -التضامن الإجتماعى - المالية و المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمراة. Advertisements أما الاجتماع الثالث سيعقد يوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010.

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