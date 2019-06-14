شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى يتوعد الحوثيين بعد استهدافهم مطار أبها: الرد سيكون قاسيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فهد ديباجى، المحلل السياسى السعودى، أن استهداف مطار أبها المدني فى جنوب السعودية عمل جبان والرد سيكون قاسيآً ومزلزلآً على مليشيات الحوثي الإرهابية. وأضاف المحلل السياسى السعودى فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أن استهداف الميليشيات للمنشآت المدنية لن يؤثر على أمن المملكة. وتابع فهد ديباجى: لولا التقاعس المجتمع الدولي و انحيازه لما تجرأت ايران و مكنت الحوثي من امتلاك سلاح تنتهك به القانون الدولي، موضحا أن الاعتِداء على مطار أبها جريمة حرب تطلب تصدي المجتمع الدولى وحان وقت الحسم العسكري للتعامل مع الملف اليمني وتوقف التخاذل الأممي. Advertisements

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