مودي وغنى يبحثان الوضع في أفغانستان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - بيشكيك - أ ش أ:

بحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني الدور الذي لعبته الهند في عملية السلام الأفغانية الشاملة، على هامش فعاليات قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" المُقامة في عاصمة قيرغيزستان "بيشكيك"، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية رافيش كومار اليوم الجمعة.

وذكرت شبكة "طلوع" الأفغانية نقلا عن وسائل إعلام هندية محلية أن مودي قال خلال اللقاء الذي استمر لمدة 30 دقيقة إن حكومته ملتزمة بالوفاء بتطلعات الشعب الأفغاني إلى مسار "اختيار حكومة شرعية عبر مسار ديمقراطي". كما أكد مودي إمكانية تعاون دول الجوار مع بعضها البعض، مشيرا إلى نجاح العلاقات الهندية-البنغالية.

وأضافت وسائل الإعلام الهندية أن غني عرض الوضع الحالي في أفغانستان، وتبادل الجانبان الرؤى حول كيفية تعامل كابول ونيودلهي معا تجاه مكافحة المخدرات والإرهاب.

يذكر أن الرئيس الأفغاني أشرف غني وصل إلى قيرغيزستان أمس الخميس للمشاركة في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" التي تضم ثماني دول برئاسة الصين، وانضمت كل من الهند وباكستان إلى المنظمة في عام 2017.