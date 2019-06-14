الشركة المشغلة للناقلة اليابانية: الطاقم شاهد أجساما طائرة قبل الانفجار

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو- (د ب أ):
قالت الشركة اليابانية المشغلة لناقلة نفط تعرضت لهجوم قرب مضيق هرمز إن أفراد الطاقم شاهدوا "أجساما طائرة" قبل الانفجار.
ونفى يوتاكا كاتادا، رئيس شركة كوكوكا سانجيو المشغلة للناقلة كوكوكا كاريجيس، في مؤتمر صحفي في طوكيو اليوم الجمعة أن تكون النقالة قد تعرضت لهجوم بطوربيد.
وقال كاتادا إن جميع أفراد طاقم الناقلة عادوا إلى السفينة بعد الانفجار لاستعادة نظام الطاقة.
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