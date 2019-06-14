61 قتيلاً جراء السيول والأمطار الغزيرة في الصين

قتل ما لا يقل عن 61 شخصاً وتم إجلاء 356 ألفاً آخرين من منازلهم جراء السيول الناجمة عن هطول أمطار غزيرة على أنحاء واسعة من جنوب ووسط الصين.

وأعلنت وزارة الطوارئ الصينية، في بيان نُشر في وقت متأخر أمس الخميس، انهيار 9300 منزل وتضرر 3.71 مليون هكتار من الأراضي الزراعية جراء السيول وهي خسائر اقتصادية تقدر إلى الآن بنحو 13.35 مليار يوان (1.93 مليار دولار أميركي).

وقالت الوزارة إنه تم إنقاذ 4300 شخص من مياه السيول التي اجتاحت مناطق تمتد من إقليم قوانغدونغ في جنوب شرق البلاد حتى تشونغتشينغ في جنوب غرب البلاد على الروافد العليا لنهر يانغتسي.

وتعاني الصين، خلال فصل الصيف، من جفاف في أقصى الشمال وسيول في الجنوب. وحذرت وزارة الطوارئ من أن الأقاليم الشمالية تشهد مستويات أقل من هطول الأمطار هذا العام بينما من المتوقع أن تؤدي الأمطار الغزيرة إلى زيادة مخاطر حدوث فيضان بمجرى النهر الأصفر.