المتحدثة باسم البيت الأبيض ساندرز تستقيل من منصبها نهاية الشهر الجاري

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز ستستقيل من منصبها بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقال ترامب، في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" وهو يعلن نبأ تركها المنصب، "رائعتنا سارة ساندرز ستغادر البيت الأبيض وتعود إلى ديارها في ولاية أركنساس في نهاية الشه"

وأضاف الرئيس الأميركي "هي (ساندرز) مميزة جداً ولديها مواهب استثنائية وأدت عملاً مذهلاً! أتمنى أن تكون قررت الترشح لمنصب حاكم ولاية اركنسو.. ستكون رائعة. أشكرك، يا سارة، على تفانيك في مهمتك".

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وكان مايك هوكابي، والد سارة ساندرز، قد شغل منصب حاكم ولاية اركنسو في السابق.

ولم ترد معلومات بشأن من سيخلفها فى منصبها.

كانت ساندرز قد انضمت إلى حملة ترامب فى فبراير عام 2016. وفى يوليو 2017، تولت منصبها كمتحدثة بأسم الإدارة الأميركية.