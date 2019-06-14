كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب" يقدم ألوانا جديدة للطائرة الخاصة برئيس أمريكا سلاح الجو واحد (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه صمم نظامًا جديدًا للألوان للطائرة الخاصة برئيس الولايات المتحدة سلاح الجو واحد - هو مسمى ورمز النداء المستخدم من قبل المراقبة الجوية للطائرة التي تقل رئيس الولايات المتحدة -، كما قدم عدة صور أثناء مقابلة مع شبكة "ABC News".

وكان التصميم عبارة عن أنه بدلاً من اللون الأزرق الفاتح والأبيض التقليدي، الذي تم تبنيه في العام 1962، اختار "ترامب" اللون الأزرق الداكن والأحمر والأبيض، تمامًا مثل العلم الأمريكي، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

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وقال "تارمب" مقدمًا مسودات لطائرة بوينج 747: "هناك طائرة جديدة لسلاح الجو واحد الخاصة بك"، مشيرًا إلى أنها: "طائرة أكبر بكثير بها أجنحة أكبر بكثير. لقد أضفنا أشياء، وحصلت على 1.6 مليار دولار من السعر".

وأضاف "ترامب"، أنه يفعل ذلك لرؤساء آخرين، وليس لنفسه، حيث من المتوقع أن يتم تسليم الطائرات في سبتمبر 2024 - في نهاية فترة الفائز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 - أو حتى في وقت لاحق.

لن يتم طرح شراء طائرتي بوينج 747 للرئيس الأمريكي للتصويت في الكونجرس الأمريكي حتى العام 2021.