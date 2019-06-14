كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: المتحدثة باسم البيت الأبيض ستترك منصبها نهاية الشهر الجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، ستغادر منصبها في نهاية يونيو الحالي.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر، إن "رائعتنا سارة ساندرز ستغادر البيت الأبيض وتعود إلى ديارها في ولاية أركنساس في نهاية الشهر"، معرباً عن أمله في أن تترشح يوماً ما لمنصب حاكم هذه الولاية، علماً بأن والدها مايك هوكابي، سبق له وأن شغل هذا المنصب".