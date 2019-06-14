تنغير.. آلة “حصاد” تطحن شابا وترسل شقيقه إلى المستعجلات

تسببت آلة “درس”، في قرية “تبولخيرت”، التابعة لجماعة إميضر في إقليم تنغير، في مصرع شاب، وإصابة شقيقه بجروح خطيرة.

وقال مصدر “اليوم24” إن الشقيقين كانا يساعدان والدهما في عملية درس محصول القمح، قبل أن يتسبب حزام آلة “الدرس” في مقتل أحدهما، وإصابة الثاني بجروح خطيرة.

وأوضح المصدر ذاته أن الشقيقين كانا قد اجتازا لتوهما امتحانات السنة الأولى باكالوريا، مضيفا أن المصاب نقل إلى مستشفى سيدي احساين بناصر في ورزازات، حيث خضع لعملية جراحية، بعدما أصيب في الحادث بكسور خطيرة.

يذكر أن الهالك أودع في مستودع الأموات في مستشفى تنغير، فيما تم فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الملكي، لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.