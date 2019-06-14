بعد انتقادات حقوقيين.. السلطات المغربية تغلق بناية مهجورة كانت تحتجز فيها مهاجرين

أغلقت السلطات العمومية، أمس الخميس، البناية المهجورة الموجودة في الغابات المحيطة بسبتة المحتلة، حيث كانت تحتجز المهاجرين في وضعية غير قانونية، المنحدرين من دول جنوب الصحراء، وتستخدمها كنقطة لمراقبة الحدود مع الثغر المحتل.

وكشف مرصد الشمال لحقوق الإنسان في تدوينة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، أنه عاين عددا من الأعوان التابعين للسلطات، يشرفون على عمليات بناء أبواب الإسمنت، بعد سحب جميع أفراد القوات المساعدة، والدرك الملكي من نقطة المراقبة، التي أقامتها السلطات المغربية لرصد عمليات الهجرة، قبل أن تحولها إلى مركز احتجاز، وإيقاف للمهاجرين، قبل ترحيلهم.

وكان مرصد الشمال قد أصدر، يوم الثلاثاء الماضي، بلاغا ندد فيه باحتجاز السلطات للمهاجرين، المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، في بناية مهجورة، ومهددة بالسقوط واقعة على الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي الفنيدق، وطنجة.

ووصف المرصد ذاته أن احتجاز المهاجرين في بناية آيلة للسقوط، مخالف تماما للقوانين الوطنية، والمواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب، والتي تمنع احتجاز الأشخاص في أماكن غير خاضعة لمراقبة السلطات القضائية.

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